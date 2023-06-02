Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı TBMM'nin yeni dönem açılışı için Meclis'e giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta karşılanırken, Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmadı.

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Türk siyasetinde hareketli günler devam ediyor.

28 Mayıs seçimlerinin kazananı yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Kemal Kılıçdaroğlu de yenilgilerinin arasına bir yenisini ekledi.

Seçimlerin hemen ertesinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönem için hazırlandı.

28. Yasama Dönemi için hazırlıklar tamamlanırken, bugün Meclis açılışı gerçekleştirildi.

TBMM Geçici Başkanlığı'nı gerçekleştiren Devlet Bahçeli, açılış konuşması ile vekillere hitap etti.

Bu anları saygı duruşu ve İstiklal Marşı takip ederken, milletvekilleri yemin etmeye başladı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemin törenini kendisine ayrılan locada takip etti.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişinde bir detay dikkat çekti.

Yerinden kalkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi isimler tarafından ayakta karşılanırken, bir isim koltuğunu bırakmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu...

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sırasında yerinden kalkmazken, Ali Babacan'ın ayakta olduğu fark edildi.