Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerle ilgili iddiası İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere 3 aylık elektrik faturalarının toplu olarak kesildiğini iddia etti. Kısa sürede bu iddianın gerçek dışı olduğu anlaşıldı. İletişim Başkanlığı iddiayı yalanlayarak, ertelenen faturaların 6 eşit taksitle ödeneceğini belirtti.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekse farklı mecralarda yaptığı yanıltıcı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun bir iddiasını daha yalanlayarak 'gerçeği' paylaştı.

"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler"

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerin ertelenen 3 aylık elektrik faturalarının toplu olarak kesildiğini iddia ederek şöyle yazdı:

"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin."

İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklama ise şu şekilde:



"21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinin tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir."

"Ertelenen faturalar 6 eşit taksitle ödecenek"