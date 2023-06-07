Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerle ilgili iddiası İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerek sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekse farklı mecralarda yaptığı yanıltıcı açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun bir iddiasını daha yalanlayarak 'gerçeği' paylaştı.
"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler"
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerin ertelenen 3 aylık elektrik faturalarının toplu olarak kesildiğini iddia ederek şöyle yazdı:
"Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin."
İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.
DMM'den yapılan açıklama ise şu şekilde:
"21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinin tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir."
"Ertelenen faturalar 6 eşit taksitle ödecenek"
"Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen
fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren
gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar
verilmiştir.
Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan,
depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe
dönük elektrik ve doğalgaz borçları silinmiştir. Silinen fatura
borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır.
“Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor” iddiası doğru değildir."