Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de sandıkta son durum Millet İttifakı adayı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde sandıklardan yüzde 80,33 Kılıçdaroğlu'na oy çıktı.

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Türkiye'de 17.00 itibariyle sandıklar kapandı...

Sandıkların büyük çoğunluğu açılmaya başlandı.

Bu kapsamda vatandaşların gözleri sandık sonuçlarına döndü.

Merak edilen seçim sonuçlarının biri de cumhurbaşkanı adaylarının memleketleri oldu.

Millet İttifakı adayı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde sandıkların büyük çoğunluğu açıldı.

Kılıçdaroğlu'nun memleketinde seçim sonuçları şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80,33 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 16,14 oldu.

Atta İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 3,40 oy aldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 0,13 oy aldı.