Euro
13.1259
-13.42%
Dolar
11.6876
-13.02%
Altın
642.75
-16.83%
Borsa
2.056
0%
Bitcoin
625.977
-24.08%
BTXN Coin
39.40
0.66%
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Kilis’te 16 kaçak göçmen yakalandı

    Çerçili köyünde sınırı geçmeye çalışan 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen, jandarma ekiplerinin dikkati ile yakalandı.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis’te 16 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis’te, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çerçili köyünde devriye görevi sırasında bir grubun kaçak olarak sınırı geçmeye çalıştığını fark etti.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Ekipler tarafından durdurulan aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

    Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Kilis’te 16 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kilis’te 16 kaçak göçmen yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir