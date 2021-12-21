Kilis’te 16 kaçak göçmen yakalandı

Çerçili köyünde sınırı geçmeye çalışan 16 Suriye uyruklu kaçak göçmen, jandarma ekiplerinin dikkati ile yakalandı.

Kilis’te, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çerçili köyünde devriye görevi sırasında bir grubun kaçak olarak sınırı geçmeye çalıştığını fark etti.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

Ekipler tarafından durdurulan aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.