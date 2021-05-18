Kimler 1500 lira emekli maaşı alacak? Emekliler dikkat..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 645 bin emeklinin maaşının 1500 liraya çıkarıldığını söyledi. Peki kimler 1500 lira emekli maaşı alacak? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Esnafa yapılacak hibe ödemelerinin yanı sıra milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli vatandaşlar, '1500 lira emekli maaşını kimler alacak? 1500 lira emekli maaşı kimlere verilecek?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki kimler 1500 lira emekli maaşı alacak? 1500 lira emekli maaşı kimlere ödenecek? İşte detaylar...

KİMLER 1500 LİRA EMEKLİ MAAŞI ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) ödenen en düşük emekli aylığında geçen yılki artışın ardından bu yıl ikinci artış yapıldı. En düşük emekli aylığı önce bin TL'ye, şimdi de 1500 TL'ye çıkartıldı.

SGK, yayımladığı genelge ile en düşük 1500 TL aylık uygulamasına ilişkin ayrıntıları belirledi. Buna göre; malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ek ödeme dahil 2019 Şubat ayı ile 2020 Mart ayı döneminde bin liranın, 2020 Nisan ayından itibaren de 1.500 liranın altında olmayacak.

Nisan ayı da dahil olmak üzere bundan sonra en düşük emekli aylığı 1.500 lira olarak ödenecek. Örneğin, bu yılın şubat ayında eline ek ödeme de dahil 1.300 lira geçen bir kişinin Nisan ayından itibaren maaşına 200 lira ilave edilecek, böylece eline 1.500 lira geçecek.