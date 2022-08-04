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Kira artış oranı belli oldu mu?Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?
Ev sahipleri ve kiracılar Ağustos ayı kira artış oranının belli olup olmadığı konusunu araştırıyor.Peki Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte cevabı.
- 04.08.2022 - 17:08
Milyonlarca vatandaşın beklediği Ağustos ayı kira artış oranlarının belli olup olmadığı araştırılmaya başlandı.Ev sahipleri ve kiracıların gözü kulağı bu habere çevrildi.
Peki Ağustos ayı kira artı oranı belli oldu mu? İşte merak edilen sorunun cevabı.
Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu?
Ağustos ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon oranlarının belli olmasından sonra netlik kazandı.
12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 49,65 oldu. Fakat devlet tarafından yapılan kira düzenlemesi sayesinde 12 aylık enflasyon oranı yüzde 25'i geçtiği için Ağustos ayında kiacılara en fazla yüzde 25 oranında zam yapılabilacek.