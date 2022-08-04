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Kira artış oranı belli oldu mu?Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Kira artış oranı belli oldu mu?Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?

Ev sahipleri ve kiracılar Ağustos ayı kira artış oranının belli olup olmadığı konusunu araştırıyor.Peki Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu mu? İşte cevabı.