Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu uzatıldı mı, nasıl yapılır? Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı

Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu uzatıldı mı, nasıl yapılır? Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı

Esnaflar, kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu uzatıldı mı, nasıl yapılır?

Salgın sürecinde maddi kayıplar yaşayan esnaflara Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvuru süreci ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Başvuruların 31 Mart tarihinde sona ermesi beklenirken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, başvuruların e-Devlet aracılığı ile bir süre daha devam edeceğini açıkladı.

Açıklama sonrasında, kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvuruları ile ilgili detaylar yeniden gündemdeki yerini aldı.

Vatandaşlar, 'Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki, Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar..

E-DEVLET İLE KİRA YARDIMI VE GELİR KAYBI CİRO DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından binlerce kişi, bu maddi destekten yararlanmak üzere başvurularını gerçekleştirmeye başladı.

Destek başvuruları e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

GELİR KAYBI CİRO DESTEĞİ BAŞVURU SAYFASI

KİRA DESTEK BAŞVURUSU EKRANI



