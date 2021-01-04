Kiralara ne kadar zam gelecek? Kira artışı yüzde kaç? 2021 Ocak ev kirası hesaplama..

Kiralara ne kadar zam gelecek? Kira artışı yüzde kaç? 2021 Ocak ev kirası hesaplama..

Kiracıların yakından takip ettiği kira zam oranları belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı kesinleşti. Peki 2021 Ocak ayı kira artışı ne kadar?

2021 Ocak ayı kira artış oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Kiracıların her yıl yakından takip ettiği kira bedellerinde artışlar 2021 yılı için kesinleşti. Tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayındaki kira artış oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Peki Ocak ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ocak ayı kira bedeli ne olacak?

KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

Yasalara göre kiralara en fazla 12.28 oranında cam yapılmaktadır.

OCAK AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: 12.28

Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 122.80 TL