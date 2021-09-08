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    Kırıkkale'de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı

    Şehir değiştirerek otele yerleşen şahıs, karantina kuralını ihlal etti. Ardından polis ekiplerine 'mesaj gelmedi, bilmiyordum' savunmasında bulundu.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:31
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    Kırıkkale'de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı

    Kırıkkale Valiliği koordinesinde, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

    İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmeye gelen Umut Ü, konaklamak için bir otele kayıt yaptırdıktan sonra hastaneye PCR testi verdi.

    KARANTİNA KURALINI İHLAL ETTİ

    Sonucu beklemeden karantina kuralını ihlal ederek sokağa çıkan Umut Ü. için otel sistemi üzerinden "izlenimi devam ediyor" uyarısı, polis merkezine düştü.

    Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi.

    Kırıkkale'de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı VİDEO

    Kırıkkale de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı #1

    "MESAJ GELMEDİ, BİLMİYORUM"

    Fiyasyon ekiplerine "Mesaj gelmedi, bilmiyordum" dese de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamayan Umut Ü., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

    Kırıkkale de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı #2

    Kırıkkale de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı #3

    Kırıkkale de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı #4

    Kırıkkale de otelde kalan risk grubundaki gencin savunması şaşırttı #5

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