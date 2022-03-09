Kırıkkale'de sokak köpeği su samuruna saldırdı

Kızılırmak kıyısında köpek saldırısına uğrayan su samuru, bölgedeki bir vatandaş tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Köpek saldırıları her geçen gün artarak çoğalırken, bu kez Kırıkkale'deki sokak köpeği, bir hayvana saldırdı.

Yahşiyan ilçesinde yaşayan Sami Saltık, Kızılırmak kıyısındaki su samurunu, köpeğin elinden zor kurtardı.

Saltık, yaralı su samurunu Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Tedavisi tamamlanan su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeniden Kızılırmak'a bırakıldı.