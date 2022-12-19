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    Kırklareli'de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı

    Kentte yılbaşından bu yana yapılan uygulamalarda 1239 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yapan 15 şüpheli tutuklandı.
    • 19.12.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:15
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    Kırklareli'de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçmenlerin sınır bölgesinden girmesine engel olunurken yurt içinde de yakalama çalışmaları devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesi her geçen gün artarken Kırklareli'de bir yılda yakalanan göçmen sayısı bildirildi.

    Yapılan açıklamaya göre, polisin yılbaşından bu yana yaptığı uygulamalarda 1239 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yapan 15 şüpheli tutuklandı.

    930 kişi sorgulandı

    DHA'nın haberine göre, bunun yanı sıra 25 ekip ve 95 kişilik personelle gerçekleştirilen 'düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması'nda; 2 sabit bölge, 4 terminal, 22 metruk bina, 24 umuma açık yerin de olduğu uygulamada 523 araç kontrol edildi, 930 kişi sorgulandı ve 12 bin 939 lira ceza uygulandı.

    Kırklareli de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kırklareli de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kırklareli de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı #3

    Kırklareli de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı #4

    Kırklareli de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı #5


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    Kırklareli'de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı
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    Kırklareli'de bir senede 1239 kaçak göçmen yakalandı

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