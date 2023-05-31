Kırklareli'nde Bulgar yoğunluğu: Akın akın gelmeye başladılar Kırklareli ve Edirne'ye gelmeye devam eden Bulgarlar, marketten züccaciyeye her türlü iş yerinden ihtiyaçlarını karşılıyor.

İHA

Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun.

Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli'ne gelen Bulgarların, kent merkezinde dolaştıktan sonraki adresleri Çarşamba pazarı oldu.

Bulgarlar, Çarşamba pazarında meyve, sebze, giyim gibi birçok alışverişini sağladı.

Esnaf memnun

Bulgaristan'dan Kırklareli'ne alışveriş yapmaya gelen Yaşar Salim, fiyatların Türkiye'de daha uygun olduğunu belirterek, pazardan çok memnun olduklarını söyledi.

"Şu anda pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların ekmeğini yiyor"

Bulgar vatandaşların alışverişinden memnun olduğu söyleyen pazarcı esnafı Selahattin Akmeşe şu ifadeleri kullandı:

Şu anda pazarcı esnafı Bulgar vatandaşların ekmeğini yiyor. Vatandaşlarımız duyarlı olsun 100 lira kazanacağına 50 lira kazansın sürekli gelsinler.

"Onlara yardımcı olmamız lazım ki sürekli gelsinler"

Trakya'daki Bulgar yoğunluğuna değinen pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım ise şöyle konuştu: