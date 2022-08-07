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    Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı

    Yapılan incelemeler kapsamında 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek sınır dışı edildi.
    • 07.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 17:35
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    Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı

    Güvenlik güçleri yasa dışı göçle mücadeleyi sürdüyor.

    Son olarak Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemeler kapsamında göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.

    226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

    Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edildi.

    Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

    Kırklareli nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı #1

    İstanbul'a sevk edildiler

    Sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenler, daha sonra Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.

    Kırklareli nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Charter uçağı ile Afganistan'a gönderildiler

    İHA'nın aktarımına göre; Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan'a gönderildi.

    Kırklareli nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı #3

    Kırklareli nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı #4

    Kırklareli nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı #5


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