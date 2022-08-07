Yapılan incelemeler kapsamında 226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek sınır dışı edildi.

Güvenlik güçleri yasa dışı göçle mücadeleyi sürdüyor.

Son olarak Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemeler kapsamında göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.

226 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan uyruklu 226 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 226 düzensiz göçmen yakalandı VİDEO

İstanbul'a sevk edildiler

Sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirilen göçmenler, daha sonra Kırklareli İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde otobüslerle İstanbul'a sevk edildi.

Charter uçağı ile Afganistan'a gönderildiler

İHA'nın aktarımına göre; Jandarmanın havalimanına getirdiği düzensiz göçmenler Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan'a gönderildi.