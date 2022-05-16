Kırklareli'nde kayıp düveyi jandarma buldu

Lüleburgaz ilçesinde kaybolan düve, jandarma ekiplerinin drone'la havadan 4 saat çalışması sonucunda ormanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Mehmetçik'in yardımseverliği yürekleri ısıtmaya devam ediyor.

Türk askerinin halkın her türlü sorununda yanında olduğu bir olay daha yaşandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde hayvancılık yapan Cihan Avcı, yeni aldığı düvesinin kaybolması üzerine kendi çabalarıyla aramaya başladı.

Jandarmadan yardım istedi

Yaptığı aramalar sonucu bir sonuç alamayan Avcı, jandarmadan yardım talebinde bulundu.

Drone ile 4 saat çalışma yapıldı

Bunun üzerine köye giden jandarma ekipleri, hem havadan drone ile hem de karadan arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren aramada düve, çiftlikten 3 kilometre uzaklıkta drone'la tespit edildi.

Sahibine teslim edildi

DHA'nın haberine göre, kaybolan düve bulunduğu yerden alınarak, sahibine teslim edildi. Cihan Avcı, hayvanını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.