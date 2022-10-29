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    Kırklareli'ndeki çiftçi tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı

    Lüleburgaz'da bir çiftçi arkadaşlarının yardımıyla tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı. O anlar drone ile kaydedildi.
    • 29.10.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 10:20
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    Kırklareli'ndeki çiftçi tarlasına 'Cumhuriyet 99 yaşında' yazdı

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 25 yıldır çiftçilik yapan 54 yaşındaki Kadir Kaplan, Cumhuriyet'in 99'uncu yılını kutlamak istedi.

    Tarlasına giden Kaplan, bölgedeki çiftçilerin de yardımıyla, traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdı.

    "Güçlü olalım, bu vatan yaşasın"

    Arkadaşlarının desteği ile tarlasına "Cumhuriyet 99 yaşında" yazdığını ifade eden Kaplan, "Hepimiz birlikte olalım, güçlü olalım, bu vatan yaşasın. Bugün çok mutlu ve gururluyuzu bu çalışmayı yaklaşık bir saatte yazdık" dedi.

    Kırklareli ndeki çiftçi tarlasına 'Cumhuriyet 99 yaşında' yazdı #1

    Arkadaşı çiftçiye destek verdi

    AA'nın haberine göre, Kaplan'a yazıyı yazması için destek veren Burak Tunçkol da Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine sahip çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

    Kırklareli ndeki çiftçi tarlasına 'Cumhuriyet 99 yaşında' yazdı #2

    Kırklareli ndeki çiftçi tarlasına 'Cumhuriyet 99 yaşında' yazdı #3


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