Petrol
113.5
0.34%
Euro
18.2337
0.27%
Dolar
17.3189
-0.04%
Altın
1.026
0.14%
Borsa
2533
0.00%
Bitcoin
348.900
7.61%
BTXN Coin
8.43
14.69%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

    Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
    • 20.06.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

    Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

    PKK terör örgütü ile hem sınır dışında hem de şehirlerde amansız bir mücadele veren güvenlik güçleri ortadan kalkma aşamasına gelen DEAŞ'a da göz açtırmıyor.

    2 kişi gözaltına alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'e yönelik uzun süreli takip ve analiz çalışmaları sonucunda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu A.N. ve C.V. gözaltına alındı.

    Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    1 kişi tutuklandı

    TEM ekiplerinin aynı kapsamda yaptığı bir diğer operasyonda ise DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu yönünde istihbarat bulunan yabancı uyruklu A.A. gözaltına alındı.

    Şüpheli ile birlikte ele geçirilen dijital materyallerde, terör örgütü elebaşlarının konuşmaları ile örgütün infaz görüntüleri de tespit edildi.

    Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı VİDEO

    Kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ lı terörist Ankara da yakalandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'da Okan Buruk tercihinin sebepleri
    Transfer dosyası

    Galatasaray'da Okan Buruk tercihinin sebepleri

    Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı
    Transfer dosyası

    Arsenal, Nketiah'ın sözleşmesini uzattı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir