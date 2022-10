Kırmızı ete zam gelecek mi? Zam iddiaları doğru mu? Yetkili isim açıkladı!

Kırmızı et fiyatlarına yüzde 35 zam gelecek iddiası son günlerde sıklıkla konuşulmaya başlamıştı.Yetkili isim bir açıklama yaparak son noktayı koydu.

Kırmızı ete %35 oranında bir zam yapılacağı iddiası son günlerde konuşulmaya başladı.Vatandaşlar konu hakkında araştırma yaparak kırmızı ete zam gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.

Milyonlarca vatandaş internette 'Kırmızı ete zam gelecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki kırmızı ete zam yapılacak mı kırmızı et fiyatlarında bir artış olacak mı?

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı konuyla ilgili bir açıklama yaparak söylentilere nokta koydu.

Kırmızı ete zam gelecek mi?

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor. Geçen seneki etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri ete yüzde 30 zam geldi" ifadelerini kullandı.

Osman Yardımcı ayrıca "Geçen sene sattığımız etin kilosu ile şu anda sattığımızın etin arasında yüzde 30 zam oranı var. Her gıda maddesine 3-4 katı zam gelirken, baktığımız zaman şu an en ucuzu ettir. Pandemiden beri yüzde 30 ete zam geldi.

Bu çok büyük bir zam değil çünkü yeme yüzde 300 zam gelmiş. Girdilerimiz düşerse vatandaşımız daha ucuza et yiyebilir. Geçen sene 120-130 TL kıyma satıyorduk bu sene ise 150-160 TL arasında satıyoruz. Kuşbaşıyı da 10 TL fazlaya veriyoruz. Kuzu but 130 TL, kuzu kol 120 TL, kıyma 150-160 TL. 30 TL’lik bir artış olmuş" ifadelerine yer verdi.