Kırmızı ette bayram öncesi kesim yavaşladıkça fiyatlar artıyor Kırmızı ette fiyat artışının bir türlü durmamasına tepki gösteren sektör kaynakları, yaşanan sorunun en büyük nedenlerinden biri olarak Kurban Bayramı öncesi hayvanlarının kesiminin yavaşlatılmasını gösterdi.

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Kırmızı et fiyatları günden güne artmaya devam ediyor.

Son bir yılda dana eti fiyatındaki artış oranı yüzde 83.4'e ulaşırken, kuzu etinde bu oran yüzde 118'i gördü.

2024 yılının ilk çeyreğinde ise kırmızı et fiyatları yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Hal böyle olunca vatandaşları endişelendiren et zamlarının bir türlü önüne geçilemedi.

Kırmızı ette fiyatlar suni şekilde mi artıyor?

Bazı kasaplar fiyatların normal seviyelerde seyrettiğini söylese de yaşanan artışın spekülatif şekilde ilerlediği görüşü hakim.

Hal böyle olunca Ensonhaber de sektör kaynaklarına "Kırmızı ette fiyatlar suni bir şekilde mi artıyor, ette spekülatif bir artış var mı?" sorusunu yöneltti.

Kırmızı et zamlarının ocak ayında artmaya başladığını söyleyen sektör kaynakları, Ramazan ayı, seçim ve şimdi de Kurban Bayramı'nın bahane edildiğini söyledi.

Ramazan ayı, seçim ve şimdi de Kurban Bayramı...

Kırmızı ette zamların ocak ayından itibaren artmaya başladığını söyleyen sektör kaynakları, artık fiyat tabelasını değiştirirken 'utandıklarını' belirtti.

Sektör kaynakları, "Fiyat sabitlense müşterimize mahcup olmayız. Fiyat tabelasını değiştirmekten utandık. Ramazan geliyor zamlanacak diye durduruyorlar, az bantta kesim yapılıyor. Arkasından seçim geldi. Seçimde de aynısı yapıldı. Şimdi de Kurban Bayramı geliyor, hayvanımız var emin olun var" ifadelerini kullandı.

Sektör kaynakları bu kez de et fiyatlarının altın borsası gibi değişmesine tepki gösterdi.

"Hayvanlar ahırda bekletiyor"

Kurban Bayramı'ndan sonra zam furyasının devam edebileceğine yönelik tedirginlik olduğu söylenirken, hayvanların ahırlarda bekletildiğine vurgu yapıldı.

Hayvanların Kurban Bayramı'na saklandığı bu yüzden de fiyatların iyice arttığının altını çizen sektör kaynakları, "Çoğu hayvan şu anda ahırlarda. Kesilmiyor, kurban diye hayvanlar ahırda bekletiliyor. Karkas dana 375, kurbanda gelse fiyat daha farklı oluyor" dedi.