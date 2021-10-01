Kırşehir'de şehit aileleri, terörist sevici CHP'li vekile tepki gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın terörist güzellemeleri içeren açıklamalarına şehit ailelerinden geldi geldi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın hain terör örgütü PKK'nın kullandığı ajansa verdiği röportajda, terör örgütü PKK’ya moral verici ifadeler kullanması, Kırşehir Şehit Ailelerini öfkelendirdi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, Kaya'nın terör örgütü mensubu teröristlerle ilgili açıklamasını kınadı.

Kılıçaslan, şehit aileleri ve yakınlarıyla dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, "Aziz milletin vekili, kokuşmuş bir dil kullanarak, hainler sürüsünün sözcülüğüne mi soyundu?" diye sordu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KABRİNİ ZİYARET ETTİN Mİ"

Açıklamanın devamında şöyle konuştu:

"Kırşehir, Anadolu'nun bağrıdır, bu bağrın en derin yarası da vatan uğruna şehit olmuş 193 gencecik vatan evladıdır. Sayın vekil, senin 'asker cenazesi' olarak tanımladığın aziz şehitlerimizin kabirlerini bir kez olsun ziyaret ettin mi?

Şehit ailelerimizin düşünceleri nedir, sordun mu? Şehit ailelerimizle bir olmak yerine, eli kanlı terör örgütüne destek mahiyetinde, moral ve motivasyon verici açıklamalar yaptın.

Sen tekrar seçilmek adına kiminle ittifak yolu arıyorsan ara, kimin hangi kirli planına ortak olacaksan ol, kimin sesi, kimin borazanı olacaksan ol sayın vekil.

Biz bu aziz vatanın tek karış toprağına göz diken kim olursa olsun, kim bu güruha destek verirse versin, siyasi parti ayrımı yapmaksızın şehitlerimize düşmanlık etmiş olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

TERÖRİSTLER HAKKINDA GÜZELLEMELERDE BULUNDU

Yaptığı röportajda HDP’ye destek veren Kaya, teröristler hakkında güzellemelerde bulunurken, "Kerpiç evlere, gecekondu evlere asker cenazeleri geliyor. Dağa çıkmış Kürt gençlerinin cenazesi gelemeyebiliyor.

Cenazelerine ağıt yakamayan anneler var." şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürülmüştü. Kılıçaslan, şehit ailelerine yapılan bu düşmanlığı lanetlediğini dile getirdi.



