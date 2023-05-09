Kırşehir'de Togg kuyruğu oluştu! Vatandaş Cumhurbaşkanı'na dua etti Ülkenin ilk yerli ve milli aracı Togg'u görmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluştururken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden bir vatandaş da aracı inceledi.

İHA

Türkiye'nin milli ve yerli otomobili yollarda...

Hayallerine kavuşan Türkiye dünyada ses getirmeye devam eediyor.

Yurdun her noktasında ziyaretçilerini büyük ilgi gösterdiği Togg, vatandaşları heyecanlandırıyor.

Kırşehir'de Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı Togg'u görmek isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Cacabey Meydanı'na sabah saatlerinde getirilen Togg'a Kırşehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Dua edip fotoğraf çekildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua eden bir vatandaş da aracı inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden vatandaşlar, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u keyifle inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kartondan araç diyorlardı, içine oturdum öyle değil"

Sosyal medya üzerinden Togg için yapılan manipülasyon karşısında otomobile binen Kırşehirli bir vatandaş, "Kartondan araç diyorlardı, içine oturdum öyle değil." dedi. Burak Takan adlı genç de otomobili inceleyip, fotoğraf çektirdikten sonra ilk aracı olarak Togg almak istediğini söyledi.

"Tarihi ana şahitlik ediyoruz"

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da, tarihi ana şahitlik ettiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: