Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Aralık ayı kısa çalışma ödeneği sorgulama

Pandemi sürecinde vatandaşların ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik başlatılan kısa çalışma ödeneği devam ediyor. Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman hesaplara yatacak?

Pandemi sürecinde hem işverenleri hem de çalışanların maddi sorunlarını gidermek amacıyla başlatılan işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği Aralık ayı ödemeleri için geri sayım başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi gün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

26 Mart 2020 tarihinden itibaren ilk olarak verilmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirlerden birisi olarak işleme alınmıştı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman biter araştırılıyordu. 17 Kasım'da biteceği beklenen Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay daha uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği işverenler ve işçiler için 17 Ocak 2021 tarihine kadar verilmeye devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?