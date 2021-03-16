Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin son dakika gelişmeleri merak edildi.

Milyonlarca çalışan ile işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor.

Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye'nin ekonomik gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinie ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bunun üzerine pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler ve işverenler, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? İşte, kısa çalışma ödeneği ile ilgili ayrıntılar..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart'ta yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin açıklamasında, ''3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz.'' dedi. Böylece Kısa Çalışma Ödeneği'nde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.