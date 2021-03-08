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- Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişiye işlem yapıldı
Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.
- AA
- 08.03.2021 - 10:52
- Güncelleme : 08.03.2021 - 11:28
Türkiye, koronavirüs salgınında mücadelesinde kademeli normalleşme dönemine girdi.
Vaka ve bulaş oranlarına göre, yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve Türkiye genelinde hafta için 21.00-05.00 arası kısıtlamalar devam ediyor.
25 BİN 439 İŞLEM
Yeni normalleşme döneminde de denetimler devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftanın ihlal bilançosunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." denildi.