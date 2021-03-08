Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişiye işlem yapıldı

Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Türkiye, koronavirüs salgınında mücadelesinde kademeli normalleşme dönemine girdi.

Vaka ve bulaş oranlarına göre, yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve Türkiye genelinde hafta için 21.00-05.00 arası kısıtlamalar devam ediyor.

25 BİN 439 İŞLEM

Yeni normalleşme döneminde de denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftanın ihlal bilançosunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1-8 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 25 bin 439 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır." denildi.