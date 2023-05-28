Kıvanç Tatlıtuğ 2.tur oyunu kullandı

İHA
Ülkenin kaderini değiştirecek seçmenler sandık başına gitti.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.
Saat 10.00’da okula gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.
Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan çift oyunu kullandı.
Vatandaşlar fotoğraf çektirdi
Okulda oy kullanmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ’u gören hayranları, fotoğraf çekti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, daha sonra okuldan ayrıldı.