İHA

Ülkenin kaderini değiştirecek seçmenler başına gitti.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Saat 10.00’da okula gelen ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa girdi.

Görevlilerden oy pusulası ve mührü alan çift oyunu kullandı.

Vatandaşlar fotoğraf çektirdi

Okulda oy kullanmaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ’u gören hayranları, fotoğraf çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, daha sonra okuldan ayrıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ 2.tur oyunu kullandı