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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek

    Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 10 kişilik daimi işçi statüsünde personel alımı yapacak.
    • 29.08.2022 - 09:22
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    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 kişilik daimi işçi statüsünde personel alacak.

    Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bu kapsamda 3 ikinci kaptan ve 7 mühendis istihdam edilecek.

    İş başvuruları, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kıyı Emniyetine başvurular geçersiz sayılacak. Müracaatlar, süresi içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

    Başvurular 2 Eylül'e kadar

    Konuya ilişkin ilanlar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

    Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

    AA'nın haberine göre; söz konusu ilan için 2 Eylül'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 daimi işçi istihdam edecek #1


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