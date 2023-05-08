Kız Kulesi yenilenen yüzüyle açılışa hazırlanıyor Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Açılışı için sayılı günler kalırken, son hali görüntülendi. Üsküdar sahiline gelenler, kulenin yeni haliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul'un simgelerinden birisi olan Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin, bir ay içerisinde de açılması bekleniyor.

Açılışa günler kala son hali de görüntülendi.

"Daha iyi bir yapı ortaya çıktı"

Üsküdar sahiline gelenler de Kız Kulesi'ni fotoğrafladı. Mümine Yüce, "Eski hali de güzeldi ama şimdi daha güzel. Bakım gerekiyordu yapıldı. İnşallah bittiği zaman tekrar gelip görürüz." dedi.

Erhan Pideci ise "Biz buraya sık sık geliriz, eski halinde taşlar vardı. Şimdi daha yeni ve bahçe düzenlemesi yapılıyor, daha iyi bir yapı ortaya çıkmış, neredeyse bitmiş." diye konuştu.