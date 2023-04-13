Kız Kulesi'nde sona gelindi! Mayıs ayında açılıyor İstanbul’un simgelerinden Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi yapının son hali, görenleri yine hayran bıraktı.

İHA

İstanbul'un simgesinin restorasyonunda sona yaklaşılıyor...

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nde, 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlanıldı.

Öte yandan merakla beklenen Kız Kulesi'nin, geçen günlerde üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıkmıştı.

Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı." denildi.

Kız Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.

İncelemelerde bulunuldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'ne geldi, incelemelerde bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin’den bilgi alan Bakan Ersoy, Kız Kulesi’nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini söyledi.

Mayıs ayında açılıyor

İstanbul’un Galata Kulesi’yle birlikte en önemli tarihi simgelerinden olan Kız Kulesi’nin, mayıs ayında açılması planlanıyor.

Tarihi yapının büründüğü yeni silüet görenleri mest etti.

Çevre düzenlemeleri devam ediyor

Etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi’nin kale kısmının güçlendirildiği dikkat çekerken çevresindeki düzenlemelerin de devam ettiği görüldü.

Tarihi simgenin pencerelerinde ve kulenin yanındaki yapının çatısında çalışmaların devam ettiği görüldü.