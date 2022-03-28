Kızılelma'nın kanadı takıldı

Türkiye'yi heyecanlandıran insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanat montajından sonra Selçuk Bayraktar, bütün İHA'ların bulunduğu 'aile fotoğrafı' paylaştı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'ların Türkiye'ye kazandırılmasında öncülük eden Baykar'ın insansız savaş uçağı çalışmalarında ilk görsel, geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı.

Baykar Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşmış ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının adının Kızılelma olacağını açıklamıştı.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

KIZILELMA'NIN KANADI TAKILDI

Türkiye'yi heyecanlandıran projeden yeni bir fotoğraf daha geldi.

Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek şunları kaydetti:

"Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ, isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik."

İKİNCİ KIZILELMA PAYLAŞIMI: AİLE FOTOĞRAFI

Bayraktar'ın paylaştığı karelerde; CEZERİ, Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB1, Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar Kılızlelma yer aldı.