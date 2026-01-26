KIZILELMA'yı uçuran kadın pilot Elif Ergin kariyerini ve çalışmalarını anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin gurur kaynağı ve güvenlik garantileri yerli ve milli savunma araçları, dünyada her geçen gün kendinden daha da çok bahsettiriyor.

Baykar tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabiliyetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.

KIZILELMA'nın uçuş testleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aralıksız sürüyor.

Bunun yanında özellikle insansız hava araçlarını kullanan profesyoneller de dikkat çeken bir diğer husus.

KIZILELMA EKİBİNDE BİR KADIN PİLOT

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekibinde, bir kadın pilot da görev alıyor.

Gençlerin ve çocukların hayallerini ufkun ötesine taşıyan KIZILELMA'nın kadın pilotu Elif Ergin başarılarıyla herkese örnek teşkil ediyor.

İnsansız hava aracı kariyerine Bayraktar TB2 ile adım atan Ergin; AKINCI TİHA'nın ardından bugün Bayraktar KIZILELMA'nın pilot ekip liderliğini yürütüyor. Aynı zamanda Baykar bünyesinde İHA pilot eğitmeni olarak görev yapan Ergin; AKINCI TİHA ve KIZILELMA projelerinde pilotluk eğitimleri veriyor.

Eğitim süreci, sistemlerin detaylandırıldığı kapsamlı bir teorik sınavla başlıyor. Pilot adayları daha sonra simülasyon üzerindeki uygulamalı eğitime dahil ediliyor.

Simülasyon testlerinde başarı sağlayan kursiyerler uçuş eğitimine katılmaya hak kazanıyorlar. Toplamda 5 ay süren zorlu süreci başarıyla tamamlayan adaylar, pilotluk sertifikasının sahibi oluyor.

"HER SORTİ BİR SINAV"

Elif Ergin, "Harita mühendisiyim, aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım. Öncelikle Bayraktar TB2'de yer aldım. Burada teorik simülasyon ve uçuş eğitimlerini tamamladım. AKINCI faaliyetleri başladığında AKINCI ekibine dahil oldum.

Şimdi de KIZILELMA'nın faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA'yı uçuruyorum. Teorik eğitim aşamamız bulunmaktadır. Teorik eğitim sonunda kursiyerleri bir sınava tabi tutuyoruz. Bu sınavdan başarıyla geçenler simülasyon aşamasına geçmeye hak kazanıyorlar.

Simülasyon eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş aşamasına geçiyoruz. En az 30 sorti olacak şekilde uçuş faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sortilerden her biri birer sınav niteliğindedir. Kursiyerlerimiz her bir görevi başarıyla gerçekleştirdikten sonra da mezun oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"KIZILELMA YARININ OYUN KURUCUSU"

5 yıldır İHA pilotluğu yaptığını belirten Ergin, "Ben yaklaşık 5 yıldır görev yapıyorum. Bugün AKINCI'ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç.

KIZILELMA'nın yarının oyun kurucusu olduğu söyleyebiliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sitemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler.

Bu anlamda İstikbal Göklerdedir diye yolumuzu aydınlatan Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in de izinde ilerlemeye devam etsinler." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 2013'TEKİ CHP EZBERİ TESPİTLERİ

Elif Ergin'in bu başarısı ise akıllara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2013 yılında Halk TV'de katıldığı bir programda AK Parti'nin 'Hedef2023' sloganına ilişkin tespitlerini getirdi.

O dönem CHP milletvekili olan Özel, AK Parti'nin gizli ajandası olduğunu, bu ajandaya göre kadınların tüm cumhuriyet kazanımlarının tehlikede olduğunu iddia ederken, "Onlara 2014’ü de göstermeyeceğiz ama onların 2023 hedefi gerçek olsa gerçek ajandalarında ne var?

"KADINLAR ARABA SÜREBİLECEK Mİ?"

AK Partili kadın milletvekillerine dün söyledim. Kadınların 2023’te araba kullanmaya imkanı olacak mı acaba hedef 2023’te? Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? Kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta gezebilecek mi? Meclis’te kadın milletvekili olacak mı?" ifadelerini kullanıyor.