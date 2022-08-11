KKTC Başbakanı Üstel, Abdülhamid Han gemisinin görevini değerlendirdi

Üstel, geminin güç dengelerinde önemli bir farkı ortaya koyacağını söyledi. KKTC Başbakanı, Türkiye'nin bölgedeki çalışmalarının Kıbrıs Türklerini gururlandırdığını söyledi.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de sefere çıkmasıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı katılımıyla tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gelişmeye değindi.

Başbakan Üstel, Türkiye'nin 4. sondaj gemisinin ilk sondajı için göreve başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Abdülhamid Han'ın sefere çıkmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Üstel, "Ana Vatan'ımız tarafından Mavi Vatan'da hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın sefere çıkmasının heyecan, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca KKTC Başbakanı, Abdülhamit Han'a refakat edecek gemilere 24 Aralık 1963 gecesi Kıbrıs'ta şehit edilen merhum Binbaşı Nihat İlhan'ın evlatları olan "Hakan, Kutsi ve Murat" isimlerinin verilmesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

"Güç dengelerinde farklılık yaratacak"

Üstel, KKTC'nin her platformda hak ve menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmayan Türkiye'nin Abdülhamit Han sondaj gemisini filosuna katarak çalışmalara başlatmasının, bölgede yaşanacak güç dengelerinde önemli bir farklılık yaratacağının altını çizdi.

"Kıbrıs Türklerini gururlandırıyor"

Mavi Vatan'da Anavatan ile yürüttükleri hak arayışında Abdülhamit Han'ın kendilerine büyük bir güç katacağına inandıklarını belirten Üstel, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olan Türkiye'nin bölgede yapmış olduğu çalışmaların Kıbrıs Türklerini gururlandırdığını kaydetti.

"Rum ve Yunan tarafının mesnetsiz açıklamaları anlam ifade etmiyor"

AA'nın haberine göre, Üstel, "Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından yapılan arama ve sondaj çalışmaları Türk tarafının kendi egemenlik alanları içerisindedir.

Bu konuyla ilgili Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamalar ve gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumlar, tarafımızca hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle son teknoloji ile donatılmış yeni nesil sondaj gemimizin seferini şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına selamlıyor ve hayırlı haberler temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.