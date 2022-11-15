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    KKTC Mersin Başkonsolosu'nun zor anları

    Mersin'de, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıkan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 11:55
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    KKTC Mersin Başkonsolosu'nun zor anları

    Mersin'de, KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama töreni düzenlendi.

    Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

    Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak için kürsüye gelen KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, kısa süre sonra fenalaştı.

    Hastaneye götürüldü

    DHA'nın haberine göre; konuşmakta güçlük çeken Mendeli, çevredekilerin yardımıyla kürsüden indirildi. Kısa süreli baygınlık geçiren Mendeli, hemen hastaneye götürüldü.

    KKTC Mersin Başkonsolosu törende fenalaştı VİDEO

    Zalihe Mendeli

    Zalihe Mendeli

    Zalihe Mendeli

    Zalihe Mendeli

    konsolos


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