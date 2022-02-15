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    Kocaeli polisinden ışık ihlali yapan yayalara güldüren uyarı

    Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara yapılan uygulamalarda, vatandaşlara yönelik ilginç uyarılar izleyenleri güldürdü.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:32
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    Kocaeli polisinden ışık ihlali yapan yayalara güldüren uyarı

    Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İbrahim Ağa Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında uygulama yaptı.

    Trafik kazalarının önüne geçilmesini amaçlayan uygulama kapsamında, kırmızı ışıkta geçen yayalara cezai işlem uygulandı.

    Polis ekiplerinin bir öğretmen edasıyla vatandaşları uyarması ise renkli görüntüler oluşturdu.

    "GERİ ÇEKİLİN"

    Ekipler, yolun ortasındaki vatandaşları "Size hala kırmızı yanıyor. Geri çekilin" sözleriyle yolun başına gönderdi.

    Kocaeli polisinden ışık ihlali yapan yayalara güldüren uyarı VİDEO

    "BU UYGULAMALARI BİZLERİ GÜLDÜRDÜ"

    Alışkın olmadıkları için bu uygulamanın kendilerini güldürdüğünü söyleyen bölge esnafı İsrafil Yılmaz, "Çok güzel bir uygulama. Vatandaşın artık bunu bilmesi lazım. Kırmızı ışıkta araba nasıl duruyorsa yaya da duracak. Alışkın olmadığımız için polisin yaptığı bu uygulama bizi güldürdü. Kırmızı ışıkta geçeni yakalayıp ceza kesiyor. 30 yıldır burada esnafım. Bu ışıklara vatandaşların yüzde 80’i uymuyor." diye konuştu.

    Kocaeli polisinden ışık ihlali yapan yayalara güldüren uyarı #1

    Kocaeli polisinden ışık ihlali yapan yayalara güldüren uyarı #2


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