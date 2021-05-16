Kocaeli'de 200 kiloluk korona hastası için seferber oldular

Kocaeli'de 200 kiloluk korona hastası için seferber oldular

Evinde fenalaşan ve balkon demirleri kesilerek evden çıkarılmaya çalışılan kadın, itfaiye sepetine sığmayınca ekiplerin el birliği ile ambulansa taşındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Atalar Caddesi'nde yaşayan ve koronavirüse yakalanan 200 kiloluk 78 yaşındaki G.Ş., hastalığının 8. gününde nefes darlığı çekince 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine 11 pozitif hastanın olduğu binaya itfaiye, sağlık, polis ve filyasyon ekipleri sevk edildi.

BALKON DEMİRLERİ KESİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, kilosu sebebiyle yürüyemeyen yaşlı kadını evden çıkarmak için üçüncü kattaki balkon demirlerini keserek kurtarma çalışması başlattı.

Kocaeli'de 200 kiloluk korona hastası için seferber oldular VİDEO

AMBULANSA GÜÇLÜKLE ALINDI

Balkon demirleri kesilerek evden itfaiyeye ait sepetli araç ile çıkarılması planlanan 200 kiloluk yaşlı kadın, itfaiye sepetine sığmayınca uzun süren çalışmaların ardından el birliği yapan ekipler tarafından binadan indirilerek ambulansa alındı.

Özel ambulansa alınan ve daha önce koronavirüs aşısı olduğu öğrenilen G.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.