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- Kocaeli'de baskın yapılan evde 13 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de baskın yapılan evde 13 kaçak göçmen yakalandı
Düzenlenen operasyon sonucu yakalanan göçmenler Göç İdaresi'ne gönderilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 01.02.2021 - 16:12
- Güncelleme : 01.02.2021 - 16:17
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan bir adreste kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, evde yapılan aramalarda Pakistan uyruklu 13 göçmen yakaladı.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Olayda, göçmenlerin barındığı evin sahibi F.K. ile Türkiye’ye girişlerini sağlayan Pakistan uyruklu Ö.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Yakalanan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, gözaltına alınan 2 şahsın ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.