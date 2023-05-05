Kocaeli'de CHP milletvekili adayının seçim afişi mezarlığa asıldı CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın seçim afişinin mezarlıkta asılmasına bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İHA

Seçime sayılı günler kala adayların hazırlıkları devam ediyor.

İl ve ilçelerde vatandaşları ziyaret ederek seçim vaatlerini anlatan adaylar, vatandaşın ihtiyaçlarını dinliyor.

Bu kapsamda yurdun birçok noktasında afişler asılarak farklı çalışmalar organize ediliyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Belediyesi Şirinsulhiye Mezarlığı'nda, hayrete düşüren görüntüler kaydedildi.

Şirinsulhiye Mezarlığı'na, CHP Kocaeli Milletvekili Adayı Özgür Harun Yıldızlı'nın, “Kocaeli hakkını alacak” sloganlı seçim afişi asıldı.

Mezarlığa afiş astılar

Söz konusu noktaya afiş asılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kimi vatandaşlar, afişin mezarlıkta asılmasından rahatsız olarak sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

"Mezarlığın içine afişini asmışlar"

Tepkilerini dile getiren vatandaşlardan biri ise afişin asılı olduğu fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: