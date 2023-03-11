Kocaeli'de fırtına çatıyı uçurdu! Ev sahibi gözyaşlarını tutamadı... Kentte etkisini gösteren rüzgar sonrasında bir evin çatısı yanında bulunan otomobilin üzerine düşmesiyle ev sahibi kadın dakikalarca gözyaşı döktü.

Meteorolojinin uyarılarından sonra Sakarya ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esnafın bir kısmı, tenteleri tutarak uçmasını engellemeye çalışırken bazıları da tezgahını toplayarak pazar yerinden ayrıldı.

Öte yandan Kocaeli'de de benzer manzaralar yaşandı.

Evin çatısı uçtu

Hatice Yalçın’a ait 2 katlı evin çatısı fırtınadan dolayı uçtu.

Uçan çatı sokak üzerinde park halindeki marka otomobilin üzerine devrildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri çatı altında kalan otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

Otomobilde maddi hasar oluştu

Meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Çatısı uçtu gözyaşını tutamadı

Öte yandan, haberi duyan Hatice Yalçın çalıştığı iş yerinden koşarak evine geldi.

Gördüğü manzara karşısında adeta yıkılan Yalçın, çevredeki başka bir kadının omuzuna kafasını yaslayarak dakikalarca ağladı.

1 ay önce yaptığı öğrenildi

Yalçın’ın yıllardır birikimi ve borç aldığı parayla çatıyı 1 ay önce yaptırdığı öğrenildi.

"Zor şartlar altında borçla yaptırmıştı"

Çevre sakinlerinden Hacer Öztürk, "Bir kadın çalışıyordu, çatıyı o yaptırdı. Ben akrabasıyım çok korktum. Zor şartlar altında borçla yaptırmıştı." dedi.