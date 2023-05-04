Kocaeli'de HDP ilçe başkanının da içinde bulunduğu 6 kişi örgüt üyeliğinden tutuklandı Gebze ilçesinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, HDP ilçe başkanı Ömer Yıldız da dahil olmak üzere toplamda 6 kişi yakalandı.

DHA Yurt genelinde örgüt üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kez Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın için düğmeye bastı. Ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. HDP ilçe başkanı da yakalandı Eş zamanlı olarak, dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ömer Yıldız'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. Tutuklandılar Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.