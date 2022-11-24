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    Kocaeli'de kanser tedavisi gören öğretmene özel kutlama

    Öğretmenler Günü'nde kanser hastası öğretmenlerini unutmayan öğrenciler, evin önüne gidip pankart açarak şarkı söyledi.
    • 24.11.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:03
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    Kocaeli'de kanser tedavisi gören öğretmene özel kutlama

    Kocaeli'de, Öğretmenler Günü'nde yürek ısıtan anlar yaşandı.

    Körfez ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hayriye İlhamoğlu, bir süredir kanser tedavisi görüyor.

    Hem öğrenciler hem de veliler tarafından sevilen öğretmen Hayriye İlhamoğlu'nu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri yalnız bırakmadı.

    Evin önüne gidip şarkı söylediler

    İlhamoğlu'nun evinin önüne gelen 3/E sınıfı öğrencileri, çok sevdikleri öğretmenlerine şarkılarla moral vermeye çalıştı.

    Renkli kağıtlara sevgi dolu yazılar yazan minikler, öğretmenleri için şarkı söyledi. Evinin penceresinden öğrencilerini gören İlhamoğlu ise duygu dolu anlar yaşadı.

    Kocaeli de kanser tedavisi gören öğretmene özel kutlama #1

    Kocaeli de kanser tedavisi gören öğretmene özel kutlama #2

    Kocaeli de kanser tedavisi gören öğretmene özel kutlama #3


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