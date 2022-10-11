Kocaeli'de polisinin yerdeki bayrağı kaldırdığı anlar

Yol üzerinde Türk bayrağının bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, trafiği durdurarak bayrağı yerden aldı. Kaydedilen o anlar da sosyal medyada beğeni topladı.

Kocaeli'de kaydedilen görüntüler, yürekleri ısıttı.

İzmit’in Başiskele ilçesi Seymen yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler, Türk bayrağının yerde bulunduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk bayrağını düştüğü yerden aldı.

O anlar beğenildi

Polislerin duyarlı davranışını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

Emniyetten açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, "Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hakkettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Başiskele-İzmit yolu üzerinde yere düşmüş bayrak olduğunu haber alan ekibimiz yolu kontrollü şekilde durdurarak gereğini yapmıştır." dedi.



