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- Kocaeli'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi
Kocaeli'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi
Kullanıcılardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, bir zincir marketin reyonlarında tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğunu tespit ederek ürünleri imha etti.
- 05.01.2023 - 10:26
- Güncelleme : 05.01.2023 - 11:09
Artan fahiş market fiyatları sonrasında market reyonlarında kalan onlarca ürün çöp olmaya devam ediyor.
Birçok kentte, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerle karşı karşıya kalınıyor.
Bu bağlamda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşın ihbarı üzerine bir zincir markete gelen zabıta ekipleri, detaylı inceleme sonrasında şoke oldu.
Son kullanma tarihi geçen ürünler yakalandı
Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin reyonlarda bulunduğunu tespit ederek, tutanak tuttu.
Markete cezai işlem yapılacak
Gebze Grup Amirliği ekipleri, tutanağı İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük tarafından ilgili markete cezai işlemi uygulanacak.
Ürünler imha edildi
İHA'nın haberine göre, reyonlardan toplanan ürünler ise ekiplerin gözetiminde imha edildi.