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    Kocaeli'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

    Kullanıcılardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, bir zincir marketin reyonlarında tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğunu tespit ederek ürünleri imha etti.
    • 05.01.2023 - 10:26
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:09
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    Kocaeli'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

    Artan fahiş market fiyatları sonrasında market reyonlarında kalan onlarca ürün çöp olmaya devam ediyor.

    Birçok kentte, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerle karşı karşıya kalınıyor.

    Bu bağlamda Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşın ihbarı üzerine bir zincir markete gelen zabıta ekipleri, detaylı inceleme sonrasında şoke oldu.

    Son kullanma tarihi geçen ürünler yakalandı

    Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin reyonlarda bulunduğunu tespit ederek, tutanak tuttu.

    Kocaeli de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi #1

    Markete cezai işlem yapılacak

    Gebze Grup Amirliği ekipleri, tutanağı İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük tarafından ilgili markete cezai işlemi uygulanacak.

    Ürünler imha edildi

    İHA'nın haberine göre, reyonlardan toplanan ürünler ise ekiplerin gözetiminde imha edildi.

    Kocaeli de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi #2

    Kocaeli de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi #3


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