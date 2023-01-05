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Kocaeli'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

Kocaeli'de son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

Kullanıcılardan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, bir zincir marketin reyonlarında tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğunu tespit ederek ürünleri imha etti.