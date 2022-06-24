Kocaeli'de yakalanan 136 kaçak göçmene sınır dışı

Polis ve jandarma ekiplerinde farklı operasyonlar kapsamında yakalanan 272 kaçak göçmenden 136'sı ülkelerine geri gönderildi.

Türkiye'de düzensiz göçmen mücadelesi son sürat devam ediyor...

Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince farklı tarih ve operasyonlarda yakalanan Afganistan uyruklu 272 kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Burada bir süre bekletilen kaçak göçmenlerin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan’a gönderilmesine karar verildi.

136 göçmene sınır dışı

İşlemleri tamamlanan 136 kaçak göçmen, geniş güvenlik önlemleri altında 3 otobüsle geri gönderme merkezinden alınarak Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Uçağa bindirilen düzensiz göçmenler charter seferlerle Afganistan’a gönderilerek sınır dışı edildi.

Bir grup daha ülkesine geri gönderilecek

136 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesinin ardından, yarın da 136 kişilik bir kafilenin daha Cengiz Topel Havalimanı’ndan Afganistan’a gönderileceği öğrenildi.

Kentte ocak ayı itibarıyla bin 989 göçmen sınır dışı edildi

Böylece Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre 27 Ocak tarihinden itibaren Afganistan'a uçuşların açılmasıyla birlikte Kocaeli’den bin 989 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş olacak.