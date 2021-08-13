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- Kocaeli’de yakalanan PKK’lı terörist, adliyeye sevk edildi
Kocaeli’de yakalanan PKK’lı terörist, adliyeye sevk edildi
2013/2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı belirlenen PKK’lı kadın terörist N.W.M., İzmit’te yakalandı. Terörist, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 13.08.2021 - 16:58
- Güncelleme : 13.08.2021 - 17:15
Kocaeli’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2013/2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı belirlenen N.W.M (32) isimli kadın teröristin izi İzmit’te tespit edildi.
YUNANİSTAN ÜZERİNDE ALMANYA’YA KAÇMAYI PLANLADI
Yurda kaçak yollarla giriş yapan teröristin, Yunanistan üzerinden Almanya’ya kaçmayı planladığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalanan N.W.M, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kocaeli’de yakalanan PKK’lı terörist, adliyeye sevk edildi VİDEO