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    Kocaeli'nde 5. kattan düşen vatandaşın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

    Ömerağa Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katındaki pencereden düşen vatandaşın soruşturmasında ekipler, şüpheli buldukları bir kişiyi tutukladı.
    • AA
    • 08.10.2021 - 01:19
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    Kocaeli'nde 5. kattan düşen vatandaşın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazaya dair yeni bir gelişme yaşandı.

    Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bir apartmanın 5. katındaki dairede bulunan N.B'nin (28) dün pencereden düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Polisin soruşturma kapsamında gözaltına aldığı, N.B'nin arkadaşı olduğu ileri sürülen T.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli T.K çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Kocaeli nde 5. kattan düşen vatandaşın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı #1

    Kocaeli nde 5. kattan düşen vatandaşın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı #2

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