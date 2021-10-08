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- Kocaeli'nde 5. kattan düşen vatandaşın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Kocaeli'nde 5. kattan düşen vatandaşın soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Ömerağa Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katındaki pencereden düşen vatandaşın soruşturmasında ekipler, şüpheli buldukları bir kişiyi tutukladı.
- AA
- 08.10.2021 - 01:19
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazaya dair yeni bir gelişme yaşandı.
Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’nde bir apartmanın 5. katındaki dairede bulunan N.B'nin (28) dün pencereden düşerek hayatını kaybetmesini şüpheli bulan polis ekipleri soruşturma başlattı.
Polisin soruşturma kapsamında gözaltına aldığı, N.B'nin arkadaşı olduğu ileri sürülen T.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli T.K çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.