Kocaeli'nde durdurulan araçtan 60 bin TL'lik kaçak içki çıktı

Kartepe ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilin içerisinden kaçak olduğu belirlenen 62 şişe viski 25 şişe rakı ve 57 şişe votka ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A.'nın Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde büfelere kaçak içki sattığını belirledi.

Savcılıktan alınan arama izninin ardından dün akşam H.A.'ya ait araç durdurularak arama yapıldı.

60 BİN LİRALIK KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Araçta 62 şişe viski, 25 şişe rakı ve 57 şişe votka olmak üzere 60 bin lira değerindeki 144 şişe kaçak içkiye el koyuldu.

Hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapılan H.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.