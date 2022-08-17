Mehmetçik, barışı destekleme görevi kapsamında sınır ötesine gönderildi. Ailelerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik verdiği operasyon sinyalinin ardından hareketlilik yaşanıyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki komandolar için Suriye'ye uğurlama töreni düzenlendi.

Askerler Suriye'ye gönderildi

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Jandarma Komando Taburu için düzenlenen törene, askerlerin aileleri de katıldı.

"Barışı desteklemeye devam ediyoruz"

Fatsa ilçesindeki komando taburunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Suriye'de askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle ve tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Türk bayrağını semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacaklarına vurgu yapan Öksüz, bu kutsal mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti.

"Silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin"

Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz, şöyle dedi:

"Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır."

Komandolar, Suriye'ye uğurlandı VİDEO

"Aileleriniz bize emanettir"

Suriye'ye uğurladıkları komandoların alınlarının akıyla döneceğine inançlarının tam olduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm kahraman askerlerimize Suriye'de başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin.

Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bize emanettir. Göreviniz mübarek, göreviniz ve bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Duygusal anlar yaşandı

AA'nın haberine göre, konuşmanın ardından Mehmetçik'in "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından 120 komando, dualarla yeni görev yerlerine gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile askerlerin aileleri katıldı.