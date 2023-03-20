Konteyner kent alanları için Hatay'da geçici el koyma kararı Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere Hatay'da bazı parsellerde 'geçici el koyma' kararı alındı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem 11 ilimizi yerle bir etti.

Afetten en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da da felaketin izlerinin silinebilmesi için çalışılıyor.

Geçici el koyma kararı

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.

Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada bu kapsamda Hatay Valiliği'nin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.