Konya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a 300 ton un gönderiyor Depremin yaralarını sarmak için ilk andan beri çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’dan sonra Kahramanmaraş’a da 300 ton un gönderiyor. Başkan Altay, “Afetzede kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını gidermek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

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7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bölgedeki gıda sorununu çözmek için çalışmalar hız kazandı.

Bölge halkının gıda sorununu çözmek için tüm kurumlar kenetlendi.

Bu seferberliğe katılan kurumlardan birisi de Konya Büyükşehir Belediyesi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, depremin en fazla etkilediği şehir olan Hatay’ın ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a da 300 ton un gönderiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi 300 ton un gönderiyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyılın felaketinin ilk anlarından itibaren Konya olarak yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli bir parçası olduklarını ifade ederek, Hatay’dan sonra depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a da 300 ton un göndermeye başladıklarını söyledi.

"12 tırdan oluşan 300 ton un sevkiyatına başladık"

Hatay’da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkların çalışmaların yanında bölgeye 50 TIR un gönderdiklerini hatırlatan Başkan Uğur İbrahim Altay şu şekilde konuştu: