Konya'da CHP ilçe başkanının aracında Kılıçdaroğlu'na basılmış oy pusulaları bulundu Konya'da CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası ile yakalandı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Seçim atmosferine girilmesiyle birlikte siyasetin gündemi de hareketlendi.

Böylelikle milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarihi güne hazırlanıyor.

Seçimlerde manipülasyon hazırlığı

Milyonlar büyük bir heyecanla seçimleri beklerken bazı provakatif girişimler de gün yüzüne çıkıyor.

Yıllardır seçim güvenliği ve seçimlelere şaibe karıştırılmaması gerektiğini söyleyen muhalefet cephesinde, söz ve fiillerinin birbiriyle uyuşmadığı görüldü.

Konya'nın Derbest ilçesinde skandal bir olay ortaya çıktı.

İhbar üzerine polis harekete geçti

Emniyet Müdürlüğü'ne, 03 SG 707 plakalı araca 42 D 4022 beyaz araçtan oy pusulası verildiği ihbarı geldi.

Araç yakalandı

Gelen ihbar sonrası harekete geçen ekipler, 03 SG 707 plakalı aracı Konya'nın Derbent ilçesinde yakaladı.

Aracı kullanan kişinin, Derbent CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak olduğu anlaşıldı.

Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye mühür basılmış 41 adet cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulası ile yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucu, CHP Derbent İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye evet mührünün basılı olduğu oy pusulalarının basım işlemini gerçekleştiren matbaa işletmecisi Hüseyin Karabaş, Ali Kalcı ve fotokopileri alarak CHP İlçe Başkanı Salih Çakıllıkoyak'a teslim eden Cafer Yalçın isimli şahıslar hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.