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    Konya'da 'Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu' pankartları

    Konya'da 'Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu' pankartları

    Gelecek Partisi tarafından Konya'nın bazı bölgelerine 'Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu' pankartlarının asıldığı görüldü.
    • 09.08.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:54
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    Seçim dönemine girilmesiyle siyaset arenasında ‘cumhurbaşkanlığı’ adaylığına yönelik tartışmalar sürüyor.

    Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açık bir şekilde dile getirmesine rağmen Millet İttifakı'nda adaylık krizi aşılabilmiş değil.

    CHP: Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu

    CHP'de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üzeri çizildi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde duruluyor.

    Parti içerisinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanımız" diye hitap etmeye başlandı.

    CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu "13. Cumhurbaşkanı" olarak sahneye çağırdı.

    GP: Cumhurbaşkanı Davutoğlu

    Ancak 6'lı masa liderlerini kızdırabilecek bir hareket de Gelecek Partisi'nden geldi.

    Konya'da "Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu" pankartları asıldı.

    Konya da Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu pankartları #1

    Konya da Cumhurbaşkanı Ahmet Davutoğlu pankartları #2


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