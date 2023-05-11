Konya'da esnaf, Gelecek Partilileri protesto etti: Ne işiniz var burada Konya'da seçim çalışmalarını sürdüren Gelecek Partililer esnaf tarafından yuhalandı. PKK ve HDP ile yapılan ittifaka tepki gösteren esnaf, "Ne işiniz var burada?" tepkisinde bulundu.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, liderler sahada seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerine bugün Ankara'da devam ediyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ortaklarıyla birlikte mitinglerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından olan Gelecek Partisi üyeleri seçim çalışmaları kapsamında Konya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Konyalı esnaf protesto etti Konya'da umduğunu bulamayan Gelecek Partililer, esnaf tarafından protesto edildi. "Bir selam veririm bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım" Geçmişte, "Bir selam veririm bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım" diyen Ahmet Davutoğlu'nun partisi memleketinde terör örgütleriyle kurulan ittifaktan dolayı tepkilerin odağı oldu. Esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partililere esnaf, "Ne işiniz var burada?" dedi. "Selo’ya özgürlük isteyenler bizden değil" Terör örgütleriyle yapılan ittifaka tepki gösteren esnaf şu ifadeleri kullandı: PKK ile işbirliği yapanlar, Selo’ya özgürlük isteyenler bizden değil. PKK'yla iş tutanlar defolun gidin. Sonuna kadar reis, ölümüne reis.